Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 16 müsabakada 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon toplamda 6 gol atan Roberto Soldado'yu ligin ilk yarısında geçmeyi başardı.
Sarı lacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim Garry Rodrigues (3) oldu. Max Kruse ise 2 gol, 6 asistle öne çıktı.
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Sarı lacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim Garry Rodrigues (3) oldu. Max Kruse ise 2 gol, 6 asistle öne çıktı.
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