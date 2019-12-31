Vedat Muriqi, Soldado'yu geçti

Muriqi, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Soldado'yu sezonun ilk yarısından geçmeyi başardı.

Kaynak: Sabah
Vedat Muriqi, Soldado'yu geçti
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31 Aralık 2019 09:44
Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 16 müsabakada 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon toplamda 6 gol atan Roberto Soldado'yu ligin ilk yarısında geçmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim Garry Rodrigues (3) oldu. Max Kruse ise 2 gol, 6 asistle öne çıktı.

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