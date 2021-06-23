Vedat Muriqi'nin kaderi Sarri'nin ellerinde!

Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş çıkış sonrası 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, ilk sezonunda vasatı aşamadı. 27 yaşındaki golcünün, gücünden ve süratinden yararlanmak isteyen Sarri'nin vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Vedat Muriqi'nin kaderi Sarri'nin ellerinde!
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23 Haziran 2021 12:22
Fenerbahçe 'de gösterdiği müthiş çıkış sonrası 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, ilk sezonunda vasatı aşamadı. Şimdi ise İtalyan ekibinde yeni teknik direktör Maurizio Sarri, sezon öncesi kampında Kosovalı oyuncunun geleceğine karar verecek.

27 yaşındaki golcünün, gücünden ve süratinden yararlanmak isteyen Sarri'nin vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Bu arada Muriqi, başka bir kulübe satılırsa Fenerbahçe yüzde 5 pay alacak.


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