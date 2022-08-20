İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.Ligin 2. haftasında oynanan mücadeleyi Real Betis 2-1'lik skorla kazandı.



Deplasman ekibine galibiyeti getiren iki golü de penaltıdan 9 ve 73. dakikalarda Borja Iglesias attı. Mallorca'nın tek golü 56. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.



Bu sonucun ardından Real Betis, lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. Mallorca 1 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Real Betis, Osasuna'yı ağırlayacak. Mallorca, Vallecano deplasmanına gidecek.





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