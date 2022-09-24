Vedat Muriqi'nin golü Kosova'ya yetmedi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi'nin golü Kosova'ya yetmedi!
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24 Eylül 2022 21:02
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kosova ile Kuzey İrlanda ile karşılaştı.

Windsor Park'ta oynanan maçı Kuzey İrlanda 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golllerini 82. dakikada Gavin Whyte ve 90+3. dakikada Magennis attı. Kosova'nın tek golü Vedat Muriqi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kosova, 6 puanda kaldı. Kuzay İrlanda ise 5 puana yükseldi ve son sıradaki Güney Kıbrıs ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti.

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