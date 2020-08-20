Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'in İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio'ya transferinin tamamlandığı iddia edildi.



TRTSpor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Lazio ile gerçekleştirdiği pazarlıkların tamamlandığı ve 18 milyon euro bonservis ve bonuslara ek 5 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.



