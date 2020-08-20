Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor

Vedat Muriqi'in transferi konusunda Fenerbahçe ve Lazio'nun 18 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı ve transferin tamamlandığı belirtiliyor.

, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oluyor
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20 Ağustos 2020 00:34
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'in İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio'ya transferinin tamamlandığı iddia edildi.

TRTSpor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Lazio ile gerçekleştirdiği pazarlıkların tamamlandığı ve 18 milyon euro bonservis ve bonuslara ek 5 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.

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