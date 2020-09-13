Vedat Muriqi, Lazio için Roma'da

Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Roma'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi, Lazio için Roma'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2020 16:18
Fenerbahçe'nin transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ile görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Vedat Muric, Roma'ya geldi.

Muric, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı. 

Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.

Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.

Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için