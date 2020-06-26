Vedat Muriqi: 'Kötü sonuçlar dengemizi bozdu'

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, bu sezon futbol takımının yaşadığı başarısız sonuçların kendilerinden kaynaklandığını söyledi.



Vedat Murqi, "İkinci yarıya iyi başladık ama peş peşe gelen kötü sonuçlar dengemizi bozdu. Bu konuda suçlanacak tek grup biz futbolcularız. Sorumluluk bize ait. Son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenmemiz, dibe vurduğumuzun göstergesi oldu. Maalesef bizden beklenen başarılara ulaşamadık" ifadelerini kullandı.



Bu sezon ligde 27 maçta şans bulan Vedat Muriqi 14 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi



