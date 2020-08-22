Vedat Muriqi, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçı kadrosunda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Vedat Muriqi, Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı!
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22 Ağustos 2020 17:25
Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

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