Vedat Muriqi, İspanya'da şov yaptı!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Valladolid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Estadio Jose Zorrilla'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.



Ev sahibi Valladolid 33. dakikada Kike Perez'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarı adeta gol sağanağına dönüştü. Vedat Muriqi, 53. dakikada skora eşitliği getirdi. Manu Morlanes, 5 dakika sonra Mallorca'yı öne geçirdi.



Valladolid, 68. dakikada Cyle Larin'in asisti ve Selim Amallah'ın golüyle skora tekrar dengeyi getirdi. Monchu, 86. dakikada ev sahibini 3-2 öne taşıdı.



Mallorca'nın 1 puan için yüklendiği anlarda Cyle Larin, ceza sahası içinde elle oynadı ve hakem Ruiz, VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Vedat Muriqi, 90+4. dakikada maçın skorunu tayin etti.



Bu maçtaki 2 golüyle birlikte Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla çıtkığı 27 maçta 13 gol ve 3 asistin altına imza attı.



Bu sonucun ardından Mallorca 34, Valladolid ise 29 puana yükseldi.



Mallorca, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Valladolid ise Villarreal deplasmanına gidecek.





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