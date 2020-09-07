Vedat Muriqi imza için İtalya'ya uçuyor

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin yeni hafta itibarı ile resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.



İtalyan basını, uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Fenerbahçeli Vedat Muriqi konusunda tüm pürüzlerin giderildiği, Pazartesi günü Kosovalı yıldızın İtalya'ya uçacağını yazdı. Yazılan haberlere göre Muriqi'nin İtalya'ya ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinin de planlandığını belirterek bonservis ve sözleşme detaylarının da ortaya çıktığı belirtildi.



Muriqi için Lazio'nun bonuslar dahil olacak şekilde 20 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiği, 24 yaşındaki golcüye ise yıllık 1.8 milyon euroluk 5 yıllık sözleşmeyi kabul ettirdiği aktarıldı.



