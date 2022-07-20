Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme!

Galatasaray ile transferde uzun süre anılan Vedat Muriqi'nin transferde yeni rotası belli oldu. İspanyol basını, Kosovalı oyuncunun yeni takımını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme!
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20 Temmuz 2022 20:34
Bonservisi İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'da olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli olmak üzere. İspanyol basını, Kosovalı golcünün, kariyerine Mallorca'da devam edeceğini iddia etti.

MURIQI İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Söz konusu iddialara göre; Muriqi transferi için Mallorca ile Lazio anlaşmaya vardı. Futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Transferde adı Galatasaray dışında Club Brugge ile de anılan Muriqi, Belçika ekibi için kontrolden geçmiş fakat; transferi iptal olmuştu.

MALLORCA'DA KENDİNE GELMİŞTİ

2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Kosovalı golcü Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansla dikkati çekmişti.

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