Bonservisi İtalya Ligi ekiplerinden Lazio'da olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli olmak üzere. İspanyol basını, Kosovalı golcünün, kariyerine Mallorca'da devam edeceğini iddia etti.



MURIQI İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME



Söz konusu iddialara göre; Muriqi transferi için Mallorca ile Lazio anlaşmaya vardı. Futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



Transferde adı Galatasaray dışında Club Brugge ile de anılan Muriqi, Belçika ekibi için kontrolden geçmiş fakat; transferi iptal olmuştu.



MALLORCA'DA KENDİNE GELMİŞTİ



2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Kosovalı golcü Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansla dikkati çekmişti.





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