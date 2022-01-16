Vedat Muriqi için transfer açıklaması

Lazio'da forma giyen ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan ekibinden transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vedat Muriqi için transfer açıklaması
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16 Ocak 2022 13:33
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer açıklaması geldi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için, "Muriqi için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

İtalyan basını ise, bu kulübün CSKA Moskova olduğunu belirtti.

YUSUF YAZICI'NIN YANINA

Öte yandan CSKA Moskova, Lille'den milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın transferinde de sona geldi. Yusuf, Rusya'da sağlık kontrolünden geçmişti.

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