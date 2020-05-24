Vedat Muriqi için Rennes sürprizi

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olarak dikkat çeken Vedat Muriqi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi için Rennes sürprizi
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24 Mayıs 2020 11:49
Fransa Ligi'nin iptal edilmesiyle Rennes'e Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi...

Rennes'in halihazırda Lyon'da sportif direktörlük yapan Florian Maurice'i takımın başına getireceği onun da Şampiyonlar Ligi'nde başarı için gözünü karartacağı belirtildi.

Haberde Maurice'in gözdelerinden birisinin Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin üzerine çıkan Vedat Muriqi'nin de forvet transferinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Rennes'in bu transfer için İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle çekişebileceği ancak Maurice'in ilk büyük transferi olarak Kosovalı golcüyü almak istediği iddia edildi.

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