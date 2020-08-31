Vedat Muriqi için nokta, 20 milyon euro'da koyuluyor!

MURIQI'NİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig'de rekor satışlar 🚀



◉22,5M€ - Cenk Tosun

◉21,0M€ - Elvir Baljic

◉17,5M€ - Yusuf Yazıcı

◉16,0M€ - Eljif Elmas

◉16,0M€ - Ndiaye

◉16,0M€ - Sow

◉15,0M€ - Bruma

◉14,2M€ - Cengiz Ünder



20M€ - Vedat Muriqi V Lazio

Yükleniyor ;▬▬▬▬▬▬▬▭ pic.twitter.com/fC4pQgqD8F



— Sporx (@sporx) August 31, 2020

'de uzun süredir devam edenpazarlıklarının sona erdiği belirtildi.İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre sarı-lacivertliler, bonuslarla 20 milyon euro karşılığında Lazio ile anlaşmaya vardı.Kosovalı golcünün de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.8 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için elde edilecek transfer karının yüzde 15'i de Karadeniz ekibine verilecek.Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.