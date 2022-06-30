Vedat Muriqi için 12 milyon euro!

Galatasaray'da santrfor için adaylardan biri olan Vedat Muriqi için istenen bonservis belli oldu.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; kiralama formülüne kapıyı kapatan Lazio, Kosovalı golcü için 12 milyon euro bonservis bedeli talep etti.



28 yaşındaki Vedat Muriqi ise, 4 yıllık sözleşmenin yanı sıra Galatasaray'dan 2.5 milyon euro maaş istedi.



Lazio'da beklentileri karşılayamamasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Mallorca'ya kiralık olarak transfer olan Muriqi, İspanya'da yeniden form tutmuştu.





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