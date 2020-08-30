Vedat Muriqi gitti gidiyor! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en önemli konusu olan Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre taraflar anlaşma noktası bulurken el sıkışmaya ramak kaldı. Kosovalı golcünün pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılıp İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi gitti gidiyor! Anlaşma sağlandı...
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30 Ağustos 2020 09:31
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de gündemin en önemli konusu olan Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe – Lazio cephesinde son günlerde yaşanan gelişmelere göre Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'de kalabileceği konuşulurken taraflar nihayet anlaşma noktasını buldu.

Kosovalı golcü yeniden Lazio'ya transfer olma noktasına yaklaşırken gelen haberlere göre taraflar el sıkışmak üzere.

Pazartesi akşamına kadar…

Pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle görüşecek ve transfer noktalandıktan sonra sarı-lacivertliler Muriqi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıklayacak.

 

ALİ KOÇ'UN İSTEĞİ: PEŞİN 20 MİLYON EURO

İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18-20 milyon Euro önermişti. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya "Peşin 20 milyon Euro isteriz" yanıtını vermişti.

SÜPER LİG'DE 112 MAÇ 37 GOL - 14 ASİST

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.



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