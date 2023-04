Vedat Muriqi, futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

Şu sıralarda La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, çarpıcı bir röportaj verdi.



İspanya'dan Cadena Ser'e konuşan Vedat Muriqi, futbolu bırakmak istediği kulübü açıklarken menajeriyle aralarında geçen diyaloğu da anlattı.



"ÖYLE BİR AN GELİR Kİ YAŞAMAK DEĞİL ÖLMEK İSTERSİNİZ"



"Bana çocukluğumdan bahsettiklerinde hep aynı şeyden bahsediyorum. Savaşın ne olduğunu hiçbir insan yaşamamalı, olabilecek en kötü şey. Öyle bir an gelir ki, bunca talihsizliğin arasında devam etmektense ölmeyi tercih edersin. Tek olumlu şey, o zaman başınıza gelen her şeye çok daha fazla değer veriyor olmanız. Savaş hakkında konuştuğumda bana acınmasını sevmeme rağmen, Allah'a şükür ki hayatta kalmayı öğrendim. Tüm bunlar geçmişte kaldı. Balkan Savaşı çıktığında altı yaşındaydım ve bütün ailem Arnavutluk'taydı, 50'ye yakın kişi iki aydır bir odada yaşıyordu. Neyse ki her şey çabuk bitti. Hiçbirimiz hayatını kaybetmediği için şanslıydık"



"ASKERLER 'BOMBA YERLEŞTİRECEĞİZ' DEDİ"



"Savaşta en önemli şey yemek. Ailemde aynı odada birçok çocuk vardı. Biz de buna öncelik verdik. Her aileye çok az yemek veriyorlardı ve biz 50 kişiydik. Amcam babam başka bir şey almaya çalıştılar ama öyle olmadı. Komşularımız bize yardım etmek zorunda kaldı. Savaşta ailemizden herhangi birini kaybetmediğimiz için şanslıydık. Şanslıydık çünkü askerler geldi, bir şeyler çaldılar ve insanları öldürdüler. Askerler evimize girdiğinde 'Burada kalmak istiyorsun ama bomba yerleştireceğiz' dediklerini hatırlıyorum. Hemen oradan ayrıldık."



"KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM"



"Hedefim Mallorca için oynamak ve bu kulüpte bir şeyler kazanabilmek. Geldiğimde birçok şüphem vardı, çünkü son imzamı attım. Benim için pek iyi gitmedi ama ilk günden beri kendimi evimde gibi hissettim. Sözleşmemde bir buçuk yılım daha var ve menajerime teklif vermesini istemediğimi söyledim çünkü kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek ve bir şeyler kazanmak istiyorum. Evinizde hissettiğiniz bir takımla bir şeyler kazanabilmek çok değerli."



"BANA YAKIŞIKLI OKLMADIĞIMI SÖYLEDİ BEN DE ONA SÖYLEDİM"



"Aguirre ile her şey yolunda ama burada çok çirkin olduğumu söylediğini biliyorum. Ertesi sabah buluştuk ve ona onun da yakışıklı olmadığını söyledim. Güldü ve benimle aynı fikirde oldu. Kulüpte çok şey değiştiren bir hoca ve bunu ilk günden itibaren fark ettik. Geldiğinde sevinciyle tavrımızı değiştirdi. Onunla takımın bu kadar değişeceğini beklemiyordum. O inanılmaz. Harika bir iş çıkardı ve tüm oyuncular onu seviyor."





