Vedat Muriqi: "Fenerbahçe hak ettiği yere gelecek"

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, Gençlerbirliği karşılaşması sonrası konuştu. İşte Vedat Muriqi'nin açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi: 'Fenerbahçe hak ettiği yere gelecek'
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07 Temmuz 2020 21:11
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vedat Muriqi "Maça çok tutuk başladık, çok pozisyon verdik, çok bireysel hata yaptık, ilk yarıda gol yemedeiğimiz için şansımız yanımızdaydı. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yine kazanamadık, çok üzgünüz. Şimdi önümüzde üç final maçımız var ve bu üç maçı da kazanarak Avrupa kupalarındaki yerimizi garantilemek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe ile ilgili konuşan Vedat Muriqi "Fenerbahçe çok büyük kulüp ve bu camialar sadece şampiyonluk yarışını kaldırabiliyor. Şampiyonluk şansını kaybettiğiniz zaman konsantrasyon sorunu olabilir ama kimse merak etmesin, bu armayı, formayı hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.



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