İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye de para kazandırdı.



Fenerbahçe'den 2020 yılında 20 milyon euroya Serie A takımlarından transfer olan Vedat Muriqi, kariyerine Mallorca'da devam edecek. Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan anlaşma sayesinde sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriqi'in Mallorca transferinde ödenecek bonservis bedelinden yüzde 5 pay alacak.



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Mallorca'nın Kosovalı golcü için Lazio'ya 9.5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'den 475 bin Euro daha kazanması bekleniyor.



Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Mallorca'da çıktığı 16 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.











