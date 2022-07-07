Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Lazio'dan Club Brugge'ye transfer olmaya hazırlanan Vedat Muriqi, havalimanında A Spor'a konuştu.



Kosovalı golcü, "İyi bir ikinci yarı geçirdim Mallorca'da, kendi performansım iyiydi. Oradan birkaç teklif oldu, biz de en uygun sözleşmeyi aradık. Lazio ile 3 sene sözleşmem var. Burada benim değil de, Lazio'nun diyeceği daha önemli. Biz de kendi şartlarımız doğrultusunda uygun olanı buluruz." dedi.



Transferin 11 milyon euro'ya gerçekleşmesi durumunda Belçika ekibinin en pahalı transferi olacak 28 yaşındaki futbolcu, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Aslında beklentiyi arttırmıyor, biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz, bir yerde bu kadar istenilmek, bir kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmak onur verici. Henüz resmi olmadığı için kelimeleri seçiyorum, çünkü ne olacağı belli değil. Hakkımızda hayırlı olsun, inşallah kariyerimde başka bir adımda güzel işler yapıp, gideceğim her takımda Vedat Muriqi olarak mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.





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