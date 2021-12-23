Vedat Muriqi'den sürpriz paylaşım: İstanbul'da!

Serie A ekibi Lazio'da forma giyen ve adı Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ile de anılmaya başlayan Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.Lazio'da aradığı forma şanslarını yakalayamayan Kosovalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da olduğunu gösterdi.İtalyan ekibinde gözden çıkarılan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da 11 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi.