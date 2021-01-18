Vedat Muriqi de Mesut Özil'i izledi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den Mesut Özil paylaşımı geldi.

Haber; Sporx.com
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Vedat Muriqi de Mesut Özil'i izledi
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18 Ocak 2021 09:39
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfta bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.





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