Vedat Muriqi Atletico Madrid'i yıkan adam oldu

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, Mallorca deplasmanına konuk oldu.



Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda kazanan 1-0'lık skorla Mallorca oldu.



Maçın 16. dakikasında Vedat Muriqi'in golüyle öne geçen Mallorca, sonrasında Atletico'nun ataklarını kesme konusunda başarılı işler yaptı.



Özellikle Mallorca kalecisi Rajkovic, kalesine gelen 5 şutu savuşturmayı başarırken Atletico Madrid yüzde 70'lere ulaşan topla oynama oranları yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve mağlubiyete razı oldu.



Kosovalı golcü Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gole ulaşarak hem takımını galibiyete taşıdı, hem de formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.



Bu sonuçla Atletico Madrid'in galibiyet hasreti 3 maça çıkarken Mallorca ise 19 puana ulaşarak çıkışını sürdürdü.





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