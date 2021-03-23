Vedat Muriqi: '20 milyon euro ödendi, çok para'

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya 20 milyon euro bedelle transfer olan Vedat Muriqi şu ana kadar beklentileri karşılayamasa da bundan sonraki süreç için umut vermeye ve takım arkadaşlarını inandırmaya devam ediyor.



Lazio'da son dönemde ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Vedat Muruqi, Udinese maçında de maça 11'de başladı ve 66 dakika sahada kalmasına rağmen takım arkadaşlarını etkilemeyi başardı.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marusic, Vedat Muriqi'nin performansından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vedat'ın Lazio'ya katkı sağladığını belirten Marusic, "Lazio olarak Şampiyonlar Ligi hedefimize yürüyoruz ve herkese ihtiyacımız var. Vedat Muriqi de Udinese karşısında mükemmel bir iş çıkarttı, takım olarak Muruqi'ye güveniyoruz" dedi.



Lazio'nun Udinese'yi 1-0 yendiği karşılaşmada Vedat Muriqi takım arkadaşlarının takdirini kazansa Lazio için çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.



VEDAT MURIQI: BÜYÜK BİR PARA ÖDENDİ



Lazio'nun kendisi için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödemesinin ağırlığını sırtında taşıyan Vedat Muriqi, "Lazio'ya geldiğimde insanların benden çok şey beklediğini biliyordum. Kulüp, benim için yaklaşık 20 milyon euro ödedi, bu büyük bir para... Maalesef sezon başından bu yana yaşadığım sakatlıklardan dolayı biraz zorlandım, ardından Kovid-19 ve Türkiye'den İtalya'ya adaptasyon sorunları da yaşadım. Birçok eleştiri geldi. Bir forvet ve gol atmam gerektiğini biliyorum, Skor yapmasam bile her zaman takıma yardım etmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardım etmeye devam edeceğim" dedi.



Şüphesiz ki Vedat için 20 milyon euro ödeyen Lazio, Kosovalı futbolcudan çok şey bekliyor ancak herkesten önce o da kendisinden çok bekliyor...



