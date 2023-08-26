İspanya La Liga'nın 3. haftasında Mallorca, Granada deplasmanına konuk oldu. Mallorca, mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.



Karşılaşmada Granada'nın golleri 13. dakikada Miguel Rubio, 46. dakikada Bryan Zaragoza Martinez ve 70. dakikada penaltıdan Myrto Uzuni'den geldi. Mallorca'nın golllerini ise 38. dakikada Abdon Prats ve 87. dakikada Samuel Almeida Costa attı.



Mallorca'da Giovanni Gonzalez, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Mallorca'da Vedat Muriqi, 18. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Muriqi, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Cyle Larin ise 57'de oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Granada, 3 puana yükseldi. Mallorca 1 puanda kaldı.



Granada, ligde gelecek hafta Real Sociedad deplasmanına gidecek. Mallorca sahasında Athletic Bilbao'yu misafir edecek.



