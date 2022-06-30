Vedat Albayrak'tan altın madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vedat Albayrak'tan altın madalya
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30 Haziran 2022 19:40
19. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.

Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.

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