Vedat Albayrak'tan altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.
Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.
Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.
Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.
Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.
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