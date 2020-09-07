Vedat, 4 yılda 40'a katladı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Vedat, 4 yılda 40'a katladı
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07 Eylül 2020 11:31
Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.



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