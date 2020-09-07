Vedat, 4 yılda 40'a katladı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için La Gazzetta dello Sport'tan Francesco Pietrella özel bir analiz yazısı hazırladı; KOSOVALI LEWANDOWSKI??



— Sporx (@sporx) September 7, 2020

Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.