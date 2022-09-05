Beşiktaş'ta yeni sezonda futbol dışındaki branşlarda da sponsorluk çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, hentbol braşında göğüs sponsorluğu için Yurtbay Seramik ile anlaştı. Ayrıca kadın voleybol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı için de sponsorluk anlaşması yapılacak.



AHMET NUR ÇEBİ BASININ KARŞISINA GEÇECEK



Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak sponsorluk anlaşmaları 6 Eylül Salı günü saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sponsorluk anlaşmalarının dışında olaylı Ankaragücü maçı ve gündeme yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ