Ve sahne Potanın Perileri'nde!

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlayacak, organizasyona 16 takım katılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği şampiyonada grup maçlarına Fransa'nın Strazburg ile İspanya'nın Valencia kentleri ev sahipliği yapacak.



C Grubu'nda Slovenya, Bosna Hersek ve Belçika'yla mücadele edecek Potanın Perileri ilk mücadelesini Slovenya ile yapacak. Rhenus Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak. Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.



Son 5 şampiyonanın 4'ünde ilk 5'e girmeyi başaran milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'ya kaybederek gümüş madalyayla yetindi. 2013'te bronz kazanan ay-yıldızlılar 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.



