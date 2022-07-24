Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Red Bull Leipzig, Fransız devi Paris Saint Germain ile savunma oyuncusu Nordi Mukiele'nin transferi için anlaşmaya vardı.



MUKIELE TRANSFERİ İÇİN ANLAŞTILAR



Fransız basında yer alan habere göre; iki kulüp, satın alma opsiyonlu bir kiralama değil, bonservis konusunda müzakereler yaptı ve anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu PSG ile yapacağı sözleşme öncesinde sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun bonservisi konusunda bilgiye yer verilmedi. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya biçilen değer ise 28 milyon euro civarında.



HAKIMI'YE ALTERNATİF DOĞDU



PSG'nin bu transferi, savunmanın sağ tarafında Achraf Hakimi'ye bir alternatif doğurmuş olacak. 2018'de Fransız ekibi Montpellier'den Leipzig'e transfer olan futbolcu, yeni teknik direktör Christophe Galtier'in 3'lü savunma sisteminde önemli bir role sahip olacak.



PSG'NİN YAPTIĞI TRANSFERLER



Fransız devi PSG daha önce Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha ile genç Fransız hücum oyuncusu Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmıştı.





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