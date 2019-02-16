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Ve NBA All-Star maçı bu gece oynanacak!

2019 NBA All-Star maçı bu gece sabaha karşı 04.00'te Charlotte'ta oynanacak.

NBA'in en iyi 24 oyuncusu ile 2 efsane oyuncusunun karşı karşıya All-Star maçı bu gece sabaha karşı oynanacak.

Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşması TSİ 04.00'te oynanacak. NBA All-Star 2019 maçı, Charlotte Hornets'in salonu Time Warner Cable Arena'da düzenlenecek.

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek.

James ve Giannis'in takımları, birer hayır kurumu için mücadele edecek. Kazanan takımın temsil ettiği kuruma 350 bin, kaybedeninkine ise 150 bin dolar bağışlanacak.

İŞTE LEBRON JAMES'İN TAKIMI!

Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) parkeye çıkacak.

LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.

İŞTE ANTETOKOUNMPO'NUN TAKIMI!

Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek.

Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.

DEVRE ARASI ŞOVUNDA J COLE

Devre arasında ABD'li rap şarkıcısı J Cole konser verecek.


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