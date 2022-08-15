SAMATTA, BELÇİKA'YA GİTTİ

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Samatta, transfer için Belçika'ya gitti.Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.