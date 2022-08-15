Ve Mbwana Samatta transfer için gitti

Fenerbahçe'de kadro planlamasında düşünülmeyen Mbwana Samatta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Tanzanyalı futbolcu transfer için Belçika'ya gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ve Mbwana Samatta transfer için gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2022 11:49
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Samatta, transfer için Belçika'ya gitti.

SAMATTA, BELÇİKA'YA GİTTİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ