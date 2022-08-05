Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, kariyerine İtalyan ekibi Torino'da devam edecek. Genç futbolcu, imza için İtalya'ya gitmişti. İlkhan sağlık kontrolünden geçirildi.



EMİRHAN TORINO İÇİN KONTROLDEN GEÇTİ



Çeşitli testlere tabi tutulan futbolcu daha sonra 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, bu transfer için 4.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.



AHMERT NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş'ta kalmak istemeyen kimseyi zorla tutmayacaklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Emirhan ile görüştük. Orada ne alacaksan biz sana verelim dedik. O da bize, 'Avrupa hayalim var. Beşiktaş ve Türkiye'de oynamak istemiyorum' dedi. Kimseye yalvarırız, ne de sert bir tavır alırız" ifadelerini kullanmıştı.











