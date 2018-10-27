Lukasz Piszczek'in yerine oyuna dahil oldu.

'nın 9. haftasında, evinde'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve Dortmund 6 maç sonra puan kaybetti.Dortmund'u 2 kez öne geçiren goller, 27. ve 61. dakikalarda Sancho'dan geldi. Hertha Berlin'in beraberlik sayılarını ise 41. dakikada ve 90+1. dakikada penaltıdan Fildişili yıldız Kalou kaydetti.Dortmund'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Jadon Sancho, 18 yaşında Bundesliga'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bundesliga'da 9. maçına çıkan İngiliz oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı.Milli oyuncumuz Ömer Toprak, golün ardından 90+2. dakikadaBeraberliğin ardından Dortmund ligde 4 maç sonra kayıp yaşayarak 21 puana yükseldi. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.Bundesliga'nın 10. haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Hetha Berlin ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.