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Ve Dortmund 90+1'de durduruldu!..

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Dortmund, Hertha Berlin ile 90+1. dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Ve Dortmund 90+1'de durduruldu!..
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27 Ekim 2018 18:27
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Dortmund, evinde Hertha Berlin'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve Dortmund 6 maç sonra puan kaybetti.

Dortmund'u 2 kez öne geçiren goller, 27. ve 61. dakikalarda Sancho'dan geldi. Hertha Berlin'in beraberlik sayılarını ise 41. dakikada ve 90+1. dakikada penaltıdan Fildişili yıldız Kalou kaydetti.

Dortmund'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Jadon Sancho, 18 yaşında Bundesliga'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bundesliga'da 9. maçına çıkan İngiliz oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı.

Milli oyuncumuz Ömer Toprak, golün ardından 90+2. dakikada Lukasz Piszczek'in yerine oyuna dahil oldu.

Beraberliğin ardından Dortmund ligde 4 maç sonra kayıp yaşayarak 21 puana yükseldi. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Hetha Berlin ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.



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