Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Dortmund, evinde Hertha Berlin'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı ve Dortmund 6 maç sonra puan kaybetti.
Dortmund'u 2 kez öne geçiren goller, 27. ve 61. dakikalarda Sancho'dan geldi. Hertha Berlin'in beraberlik sayılarını ise 41. dakikada ve 90+1. dakikada penaltıdan Fildişili yıldız Kalou kaydetti.
Dortmund'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Jadon Sancho, 18 yaşında Bundesliga'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bundesliga'da 9. maçına çıkan İngiliz oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı.
Milli oyuncumuz Ömer Toprak, golün ardından 90+2. dakikada Lukasz Piszczek'in yerine oyuna dahil oldu.
Beraberliğin ardından Dortmund ligde 4 maç sonra kayıp yaşayarak 21 puana yükseldi. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Hetha Berlin ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.
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Dortmund'u 2 kez öne geçiren goller, 27. ve 61. dakikalarda Sancho'dan geldi. Hertha Berlin'in beraberlik sayılarını ise 41. dakikada ve 90+1. dakikada penaltıdan Fildişili yıldız Kalou kaydetti.
Dortmund'un Manchester City'den kadrosuna kattığı Jadon Sancho, 18 yaşında Bundesliga'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bundesliga'da 9. maçına çıkan İngiliz oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performansa ulaştı.
Milli oyuncumuz Ömer Toprak, golün ardından 90+2. dakikada Lukasz Piszczek'in yerine oyuna dahil oldu.
Beraberliğin ardından Dortmund ligde 4 maç sonra kayıp yaşayarak 21 puana yükseldi. Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Hetha Berlin ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın