Ve Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Rachid Ghezzal ile ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu riske edilmeyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ve Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal kararı
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29 Ağustos 2022 09:43
Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Rachid Ghezzal Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcunun durumu merak konusu oldu. Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal ile ilgili kararını verdi.

GHEZZAL ANTRENMANLARA ÇIKAMADI

Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan siyah-beyazlı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal'ı riske etmek istemiyor. Cezayirli futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.

RACHID GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Valerien Ismael'in saha içindeki liderlerinden olan Ghezzal, bu sezon Kayserispor maçında ilk golünü atmıştı. Ghezzal Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 biten maçta ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu. Ghezzal, geçen sezon ise 43 maçta 5 gol 7 asist üretti.



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