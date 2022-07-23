AVUSTURYA KAMPINDA DA YER ALMIŞTI

BADRA CISSE KİMDİR?

Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Badra Cisse, İspanya kampına katıldı. Cisse, teknik direktör Valerien Ismael'in talebi üzerine İspanya'ya gelerek kampa dahil oldu.Savunma bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı.Fildişili futbolcu U19 Takımı'ndan aslında futbolseverlerin bildiği bir isim. 2003 doğumlu futbolcu geçen sezon U19 Takımı'nda 29 maçta 2566 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Futbolcu, defans hattında istekli görüntüsüyle öne çıkıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in kararında Montero'nun sakatlanması etkili oldu.