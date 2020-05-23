Ve Arefe Günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz nasıl kılınır, kaç rekattır

Arefe günü öğle ile ikindi arasında kılınan namaz nasıl kılınır sorusunun yanıtını arayan müslümanlar google'da yoğun araştırmalara başladı. Mübarek Ramazan ayının bitimini haber veren arefe gününde bol bol İhlas suresi okunmalı. Hz. Muhammed, arefe günü ile ilgili şöyle buyurdu: 'Günlerin en faziletlesi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir (Hac da iken).' Peki arefe namazı nasıl kılınır, arefe günü namazı kaç rekattır? Detaylar haberimizde..

23 Mayıs 2020 15:07
Ve Arefe Günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz nasıl kılınır, kaç rekattır
2020 Arefe günü namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayı bitiyor. Müslümanlar, arefe günü bolca dua edecek. Günlerin en fazileetlisi arefe günüdür hadisi gereğince Ramazan bayramı arefe gününde bolca dua edip namaz kılacak olan vatandaşlara arefe günü namazını merak ediyor. Peki arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi vakitler arasında kılınır? İşte yanıtı...
AREFE GÜNÜ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan Bayramı arefe gününde genellikle kılınanan tövbe namazıdır. Tövbe namazı ise 2 rekattan oluşur. Arefe gününde tövbe namazı, öğle vakti ile ikindi vakti arasında kılınmalıdır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.

AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

-Sübhaneke'yi okuruz

-Euzü-besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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