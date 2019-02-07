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Vazquez: "Messi'yi yedek kulübesinde görünce..."

Real Madrid'in deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü kaydeden Lucas Vazquez, maçın ardından Messi itirafında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vazquez: 'Messi'yi yedek kulübesinde görünce...'
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07 Şubat 2019 01:30
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile 1-1 berabere kalan Real  Madrid'de takımının golünü atan Lucaz Vazquez, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"MEMNUN DEĞİLİZ"

Sonuçtan memnun olmadıklarını dile getiren Vazquez, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz oyundan memnunuz ama sonuçtan değiliz" şeklinde konuştu.

"SONUÇ ADİL DEĞİL"

Vazquez, "Barcelona'dan daha iyiydik. Daha fazla pozisyon yakaladık. Bu sonuç adil değil" ifadeleriye sürdürdü.

"YEDEK KULÜBESİNDE GÖRÜNCE..."

Lionel Messi'nin maça 11'de başlamamasını değerlendiren Vazquez, "Messi'nin 11'de başlamasını beklemiyorduk. Onu yedek kulübesinde görünce şaşırdık ve oyuna girmek zorunda bıraktık" dedi.

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