Vazquez: 'Messi'yi yedek kulübesinde görünce...'

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçındaile 1-1 berabere kalantakımının golünü atan Lucaz Vazquez, maç sonrası açıklamalarda bulundu.Sonuçtan memnun olmadıklarını dile getiren Vazquez, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz oyundan memnunuz ama sonuçtan değiliz" şeklinde konuştu.Vazquez, "Barcelona'dan daha iyiydik. Daha fazla pozisyon yakaladık. Bu sonuç adil değil" ifadeleriye sürdürdü.Lionel Messi'nin maça 11'de başlamamasını değerlendiren Vazquez, "Messi'nin 11'de başlamasını beklemiyorduk. Onu yedek kulübesinde görünce şaşırdık ve oyuna girmek zorunda bıraktık" dedi.