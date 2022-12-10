Vazgeçilmez adam Sergio Oliveira!

Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira takımın vazgeçilmez ismi oldu.



Tedavisi süren ve Antalya kampına katılması beklenen Oliveira'nın G.Saray için önemi istatistiklere de yansıyor.



Orta alandaki futboluyla takımın vazgeçilmezi haline gelen Portekizli oyuncu, bu sezon maç başına en fazla şut pası veren isim oldu.



2.14 şut pası ortalamasıyla zirveye oturan Oliveira'yı, Yunus Akgün (2) takip ediyor. 3. sırada ise Ümraniyespor'dan Geraldo (1.8) yer alıyor.





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