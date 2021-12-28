VavaCars Fatih Karagümrük'ün kupada rakibi Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün kupada rakibi Bodrumspor
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28 Aralık 2021 14:44
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bodrumspor ise ilk maçında Isparta 32'yi 3-1 yenerken, bir sonraki aşamada Medipol Başakşehir'e normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda (3-1) üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı. 


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