Vavacars Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vavacars Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında
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20 Ağustos 2021 15:35
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında da kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetmişti.


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