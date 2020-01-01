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Vaughn'un, Brooklyn'de daimi koç olma şansı yüksek!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Brooklyn Nets'in geçici koçu Jacque Vaughn, takımın daimi koçu olarak adlandırılmak üzere "meşru bir fırsata" sahip.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Brooklyn Nets'in geçici koçu Jacque Vaughn, takımın daimi koçu olarak adlandırılmak üzere "meşru bir fırsata" sahip.

Charania, 'Load Management' podcast'inde şunları söyledi:

"Gerçekten de Nets'in Jacque Vaughn'a işi kazanması için meşru bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Bu Spurs geçmişinden gelen, (Nets genel menajeri) Sean Marks ile aynı soyağacı olan bir adam. Bildiğim kadarıyla, oyuncularla çalışmak ve bu ilişkiyi kurmak konusunda iyi bir iş çıkarıyor."

45 yaşındaki Vaughn, eski koç Kenny Atkinson'dan işi devralmasından bu yana 2-0 serisiyle ilerliyordu.


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