Vaughn, Kyrie ve KD ile nasıl anlaşıyor?

Brooklyn Nets koçu Jacque Vaughn, Orlando'da sezonun yeniden başlamasından önce, takımın yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant ile nasıl kişisel bir ilişki geliştirdiğinden bahsetti.



Hem Irving hem de Durant'in, sezonun geri kalanında oynamayacakları biliniyor.



Vaughn, şu ifadeleri kullandı:



"Bu adamlarla yaptığım sohbetler, genel olarak onları, ne yaptıklarını görmek için kontrol etmem üzerine. Bu konuşmaların bazıları basketbol, bazıları ise hayatla ilgili konuşmalara yöneliyor. Bazıları da 'İsterseniz şu podcast'i dinleyebilirsiniz' oluyor. Farklı alanlar. Daha çok, onları düşündüğümü bilmeleri için bağlantı kuruyorum ve bu, kadrodaki her oyuncu için geçerli. Bu bağlantı olayı çok büyük. Karşılıklı fikir ve düşünce paylaşımının etkili olduğuna inanırım, bu yüzden adamlarla bir ilişkiniz yoksa, bunu yapmak isteyemezsiniz."



Nets'in geçici koçu olarak Kenny Atkinson'ın yerini alan Vaugh'un, işi kalıcı olarak devralmak için favori olduğu bildirilmişti.



Vaughn, gelecekte ikili ile çalışma olasılığı nedeniyle heyecanlandığını da sözlerine ekledi.



"Basketbol süreci ve oyunu nasıl gördükleri hakkında onlarla sohbet etmek harika. Yine de bu konuşmalardan daha fazlasını bekliyorum."



