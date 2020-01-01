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Vaughn, ilk koçluk mülakatında Nets'i etkilemiş!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Jacque Vaughn, başantrenörlük boşluğu için yaptığı ilk resmi mülakatta, Brooklyn Nets'i etkiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Jacque Vaughn, başantrenörlük boşluğu için yaptığı ilk resmi mülakatta, Brooklyn Nets'i etkiledi.

Sıralama maçlarında ve playofflarda takımı yöneten Vaughn, Mart ayında Kenny Atkinson'ın yerini almıştı. Eksiği bol Brooklyn kadrosuyla Vaughn, sıralama maçlarında 5-3'lük bir seri yakalamıştı.

Vaughn dışında, Brooklyn Nets'in Gregg Popovich ile ilgilendiği bildirilirken, Jason Kidd, Tyronn Lue ve Jeff Van Gundy'nin isimleri de başantrenörlük pozisyonu için olası adaylar olarak ortaya çıktı.

Nets, gelecek sezonun başında sağlıklı olması beklenen iki süper yıldızı Kevin Durant ve Kyrie Irving nedeniyle, her koç için "çekici" bir tercih olacak.


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