Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, gelecek planlarıyla ilgili olarak Litvanya'dan Donatas Urbonas'a konuştu.Micic,." ifadelerini kullandı.2014 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından seçilen Micic'in hakları hala bu takımda bulunuyor.Micic, bu sezon 14.5 sayı ve 5.8 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.