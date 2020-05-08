Vasilije Micic: "Ya Anadolu Efes, ya NBA"

Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, gelecek sezonla ilgili planlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Vasilije Micic: 'Ya Anadolu Efes, ya NBA'
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08 Mayıs 2020 21:28
Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, gelecek planlarıyla ilgili olarak Litvanya'dan Donatas Urbonas'a konuştu.

Micic, "Önümüzdeki sezon ya Anadolu Efes'te kalırım ya da NBA'e giderim. Üçüncü bir seçenek yok." ifadelerini kullandı.

2014 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından seçilen Micic'in hakları hala bu takımda bulunuyor.

Micic, bu sezon 14.5 sayı ve 5.8 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

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