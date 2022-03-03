Vasilije Micic: 'Vazgeçmeyeceklerini biliyordum'

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etkileri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Vasilije Micic yaptığı açıklamada, "Geri döneceklerini, vazgeçmeyeceklerini biliyordum. Konsantre olamadık, geri dönüşlerine izin verdik." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois'ya teşekkür ederim, çok maç oynadı ama bize yardımcı oldu. Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederim. Onlara karşı çok maç oynadık bu sezon." ifadelerini kullandı.









İLGİLİ VİDEO