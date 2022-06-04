Vasilije Micic sakatlandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF arasında oynanan maçta Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 3. çeyreğinde Galatasaray NEF potasına 3 sayılık bir atış gönderen Micic, yere inerken ayak bileğini burktu ve yerden kalkamadı.
Yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşları içinde kalan yıldız isim, tekerlekli sandalye ile parkeden ayrıldı ve maça devam edemedi.
Karşılaşmanın 3. çeyreğinde Galatasaray NEF potasına 3 sayılık bir atış gönderen Micic, yere inerken ayak bileğini burktu ve yerden kalkamadı.
Yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşları içinde kalan yıldız isim, tekerlekli sandalye ile parkeden ayrıldı ve maça devam edemedi.
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