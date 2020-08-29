Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti

Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti
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29 Ağustos 2020 15:35
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vasilije Micic, Anadolu Sağlık Merkezi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

A takım masörü Suat Kuruçay'ın gözetiminde yapılan sağlık kontrolünde oyuncuya dahiliye, efor, kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı.

 
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