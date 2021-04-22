Vasilije Micic: 'Real Madrid evinde vazgeçmez'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, Real Madrid'i yenerek seride durumu 2-0'a getirdikleri EuroLeague maçının sonrasında konuştu.



Real Madrid'in tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayan Micic, "2 iyi maç oynadık ama Real Madrid evinde vazgeçecek bir takım değil. Bir sonraki maça da bugünkü gibi hazırlanacağız. Ben maçın kendime gelmesini bekliyorum, bugün iyi şut soktum, bir sonraki maçta ne olacağını göreceğiz ama bir kez daha tüm oyuncular katkı sağladı, bunu söylemek lazım." dedi.



