Vasilije Micic: 'Oybirliğiyle oynamama kararı aldık!'

Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, THY EuroLeague'de iptal edilen sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Sırp spor sitesi Mozzart'a konuşan ve sezona devam etmemek için takım olarak karar aldıklarını söyleyen Micic, "Daha fazla oynamama kararını takım olarak verdik. Bu karar nedeniyle teknik ekip biraz rahatsız oldu ancak Ergin Ataman böyle bir koç. Hedefe ulaşmak onun için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.Eski takımı Kızılyıldız'ın EuroLeague'de kalmasından ötürü mutlu olduğunu dile getiren Sırp yıldız, "Partizan'ın Sırbistan Ligi'nde iyi bir performans sergilemesinden dolayı mutluyum çünkü uzun süredir Kızılyıldız'ın karşısında bu kadar eş güçte bir takım yoktu. Ancak Kızılyıldız'ın da THY EuroLeague'de kalmasından dolayı memnunum." dedi.Sezonun oynanmaması ile ilgili kararın doğru olduğunu belirten 26 yaşındaki basketbolcu, sözlerine şöyle devam etti:Takım içerisinde oybirliğiyle oynamama kararı aldıklarını ve koç Ergin Ataman'ın bu kararı beğenmediğini ifade eden Vasilije Micic," diye konuştu.Son olarak takımda kalıp, kalmayacağı ile ilgili gelen soruya ise Micic, "" cevabını verdi.